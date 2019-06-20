"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше

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"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше

"Ювентус" продолжает вести переговоры с хавбеком ПСЖ Адрианом Рабьо.

Как сообщает Football Italia, туринский клуб предложил французу соглашение на пять лет с зарплатой 10 миллионов евро за сезон. Однако футболист хочет зарабатывать 10 миллионов евро в год.

Кроме того, маме и агенту футболиста Веронике полагается бонус в размере 10 миллионов евро.

Напомним, что Рабьо отказался продлевать контракт с ПСЖ и покинет клуб на правах свободного агента.

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