"Бавария" связывалась с ван дер Бергом в момент его медобследования в "Ливерпуле"

"Бавария" пыталась сорвать трансфер Сеппа ван дер Берга в "Ливерпуль".

Как сообщает The Times, мюнхенский клуб пытался связаться с игроком в момент прохождения медобследования в "Ливерпуле" и предложить перебраться в Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что ван дер Берг заключил с "Ливерпулем" долгосрочное соглашение. Трансфер обойдется мерсисайдцам в два миллиона евро.

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