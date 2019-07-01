Алиев: "Работа с Газзаевым? Никакого удовольствия, только отвращение"

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев высказался о совместной работе с Валерием Газзаевым.

"Трудно сказать, почему у меня не сложились отношения с Газзаевым. Я с ним не разговаривал по этому поводу, но он мне и не ответил бы. Газзаев проводил бессмысленные тренировки. Мы наматывали много километров, в основном работали без мяча, а он называл это набором кондиций. Никакого удовольствия от работы, только отвращение", - заявил Алиев.

Напомним, что Газзаев возглавлял киевский клуб с 2009 по 2010 год.

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