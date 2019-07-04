Ананидзе поделился мнением о том, кто должен стать новым капитаном "Спартака"

Теги спартак москваджано ананидзегеоргий джикия

Ананидзе поделился мнением о том, кто должен стать новым капитаном "Спартака"

Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, за кого он будет голосовать на выборах капитана команды.

"Я отдам свой голос за Георгия Джикию. Он был вице-капитаном. Глушаков покинул клуб и теперь повязка должна достаться ему.

Он обладает сильным характером и часто мотивирует команду. Он достоин капитанской повязки, а вице-капитаном должен стать Роман Зобнин", - заявил Ананидзе.

В минувшем сезоне Джикия провел 35 игр, в которых отметился двумя голами.

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