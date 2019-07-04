Ананидзе поделился мнением о том, кто должен стать новым капитаном "Спартака"
Хавбек "Спартака" Джано Ананидзе рассказал, за кого он будет голосовать на выборах капитана команды.
"Я отдам свой голос за Георгия Джикию. Он был вице-капитаном. Глушаков покинул клуб и теперь повязка должна достаться ему.
Он обладает сильным характером и часто мотивирует команду. Он достоин капитанской повязки, а вице-капитаном должен стать Роман Зобнин", - заявил Ананидзе.
В минувшем сезоне Джикия провел 35 игр, в которых отметился двумя голами.
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|О
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|Локомотив Москва
|30
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|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20