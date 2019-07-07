Сутормин близок к переходу в "Зенит"

Хавбек "Рубина" Алексей Сутормин, вероятно, продолжит карьеру в "Зените".

По сведениям "Чемпионат", в понедельник 25-летний игрок пройдет медосмотр в клубе, а уже во вторник присоединится к тренировкам с командой.

Соглашение футболиста с "Рубином" рассчитано до лета 2023 года. В минувшем сезоне Сутормин являлся игроком "Оренбурга", за который провел 31 игру и забил 9 голов.

Напомним, что вчера "Зенит" уступил "Локомотиву" в матче за Суперкубок России.

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