Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги Кубка Америки для своей команды.
"Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но также с высоко поднятой головой и чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив. Я думаю, что мы были лучше Бразилии и заслужили выйти в финал.
Однако нам нужно с оптимизмом смотреть в будущее, ведь у этой команды есть хороший фундамент. Нам нужно еще немного времени. Вперед Аргентина", - написал Месси в Instagram.
Напомним, что в матче за 3-е место Аргентина обыграла Чили.
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