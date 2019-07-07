Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги Кубка Америки для своей команды.

"Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но также с высоко поднятой головой и чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив. Я думаю, что мы были лучше Бразилии и заслужили выйти в финал.

Однако нам нужно с оптимизмом смотреть в будущее, ведь у этой команды есть хороший фундамент. Нам нужно еще немного времени. Вперед Аргентина", - написал Месси в Instagram.

Напомним, что в матче за 3-е место Аргентина обыграла Чили.

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