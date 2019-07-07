Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"

2 Теги аргентиналионель месси

Месси: "Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но с чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги Кубка Америки для своей команды.

"Аргентина покидает Кубок Америки с наградой, но также с высоко поднятой головой и чувством, что на этот раз футбол был к нам несправедлив. Я думаю, что мы были лучше Бразилии и заслужили выйти в финал.

Однако нам нужно с оптимизмом смотреть в будущее, ведь у этой команды есть хороший фундамент. Нам нужно еще немного времени. Вперед Аргентина", - написал Месси в Instagram.

Напомним, что в матче за 3-е место Аргентина обыграла Чили.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Бразилия забила 2,Аргентина - 0.Так кто был лучше?Кто выиграл - тот и лучше.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

На нашей планете все не справедливы к Месси. И нет для него достойной команды. Люди хотят бороться с сексизмом и расизмом, но не обращают внимание, на дискриминацию инопланетян.

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