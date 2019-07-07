Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки

Теги мадагаскардемократическая республика конго

Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки

В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Мадагаскара в серии пенальти одолела ДР Конго.

Мадагаскар - ДР Конго 2:2, по пенальти - 4:2

Голы: Амада, 9 - 1:0, Бакамбу, 21 - 1:1, Андриацима, 77 - 2:1, Мбемба, 90 - 2:2

Мадагаскар: Адриен, Разаканантенаина, Фонтен, Метанир, Равелосон (Андрианариманана, 58), Номенджанахари (Калуан, 89), Абель, Момбрис, Андриацима (Ракотохарималала, 112), Андриамациноро (Морель, 105), Амада.

ДР Конго: Матампи, Мбемба, Тиссеран, Мпеко, Мулумбу (Бокади, 67), Нгонда, Аколо (Болази, 70), Моке (Элиа, 46), Магома, Бакамбу, Ассомбалонга (Мпоку, 90).

Предупреждения: Мулумбу (45), Мпеко (97), Морель (113).   

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