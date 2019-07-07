Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки
В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Мадагаскара в серии пенальти одолела ДР Конго.
Мадагаскар - ДР Конго 2:2, по пенальти - 4:2
Голы: Амада, 9 - 1:0, Бакамбу, 21 - 1:1, Андриацима, 77 - 2:1, Мбемба, 90 - 2:2
Мадагаскар: Адриен, Разаканантенаина, Фонтен, Метанир, Равелосон (Андрианариманана, 58), Номенджанахари (Калуан, 89), Абель, Момбрис, Андриацима (Ракотохарималала, 112), Андриамациноро (Морель, 105), Амада.
ДР Конго: Матампи, Мбемба, Тиссеран, Мпеко, Мулумбу (Бокади, 67), Нгонда, Аколо (Болази, 70), Моке (Элиа, 46), Магома, Бакамбу, Ассомбалонга (Мпоку, 90).
Предупреждения: Мулумбу (45), Мпеко (97), Морель (113).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1