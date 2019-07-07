Тарасов прокомментировал уход из "Локомотива"
Хавбек Дмитрий Тарасов высказался об уходе из "Локомотива".
"Ситуация была неприятной, не продлили контракт - было много разногласий. Недавно разговаривал с фанатами и ввел их в курс дела. Планирую рассказать все подробности прессе.
На матч за суперкубок никто не пригласил. А могли бы, ведь я тоже причастен к тому, что "Локомотив" участвовал в этом матче. У меня нет связи ни с кем из клуба. Попал в трудную ситуацию, когда надо 2-3 месяца без клуба искать, где восстанавливаться от травмы", - заявил Тарасов.
Напомним, что Тарасов был игроком "Локомотива" с 2010 по 2019 год. В составе "железнодорожников" он завоевал четыре трофея.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20