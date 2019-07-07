Тарасов прокомментировал уход из "Локомотива"

Хавбек Дмитрий Тарасов высказался об уходе из "Локомотива".

"Ситуация была неприятной, не продлили контракт - было много разногласий. Недавно разговаривал с фанатами и ввел их в курс дела. Планирую рассказать все подробности прессе.

На матч за суперкубок никто не пригласил. А могли бы, ведь я тоже причастен к тому, что "Локомотив" участвовал в этом матче. У меня нет связи ни с кем из клуба. Попал в трудную ситуацию, когда надо 2-3 месяца без клуба искать, где восстанавливаться от травмы", - заявил Тарасов.

Напомним, что Тарасов был игроком "Локомотива" с 2010 по 2019 год. В составе "железнодорожников" он завоевал четыре трофея.

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