СМИ: "Локомотив" продлил контракт с Бариновым

В СМИ попала информация о том, что "Локомотив" продлил соглашение с хавбеком Дмитрием Бариновым.

Сообщается, что новый контракт будет действовать до лета 2023 года. Зарабатывать игрок будет около двух миллионов евро за сезон.

Баринов является воспитанником клуба и выступает за первую команду с 2015 года. В минувшем сезоне он провел 33 игры, забил два гола и отдал два ассиста.

Напомним, что ранее "Локомотив" завоевал Суперкубок России, обыграв "Зенит".

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