Бразилия обыграла Россию в полуфинале Универсиады

Студенческая сборная России проиграла Бразилии в полуфинальном матче Универсиады.

Россия - Бразилия 1:2

Голы: Рафаэль, 14 - 0:1, Эдуардо, 16 - 0:2, Погорелов, 52 - 1:2

Соперник России в матче за 3-е место определится в игре между Японией и Италией.

Отметим, что на предыдущей стадии Россия прошла Ирландию (1:0).

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