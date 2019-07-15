Аршавин: "Я против натурализации"

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Аршавин: "Я против натурализации"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о натурализации в российском футболе.

"Я против натурализации. Если Марио Фернандес хороший футболист, то он должен играть за сборную Бразилии, также как и Гильерме", - заявил Аршавин.

Марио Фернандес провел за сборную России 12 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один ассист.

На счету Гильерме 6 игр, из которых в пяти он отстоял на ноль.

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