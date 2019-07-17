"Зенит" и ЦСКА поборются за игрока "Уфы"

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"Зенит" и ЦСКА поборются за игрока "Уфы"

Защитник "Уфы" Данил Круговой может покинуть клуб этим летом.

По сведениям "Спорт-Экспресс", в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы "Зенит" и ЦСКА. Питерский клуб хочет выкупить игрока и оставить в "Уфе" на правах аренды. "Армейцы" рассматривают вариант с арендой с обязательством выкупа.

Отмечается, что сам Круговой предпочитает перейти в ЦСКА.

В прошлом сезоне Круговой провел за первую команду "Уфы" 9 матчей и забил один гол.

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