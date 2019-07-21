Кейн оценил свой гол в ворота "Ювентуса"

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Кейн оценил свой гол в ворота "Ювентуса"

Форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн высказался о своем голе с центра поля в ворота "Ювентуса".

Напомним, что этот гол принес "шпорам" победу в рамках Международного кубка чемпионов.

"Вероятно, это один из лучших голов в моей карьере. Я заметил, что голкипер соперника вышел слишком далеко и ударил. Хорошо, что все получилось", - приводит слова Кейна Goal.com.

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