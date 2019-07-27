Кононов подтвердил скорый уход Мельгарехо

Наставник "Спартака" Олег Кононов сделал заявление о будущем хавбека Лоренсо Мельгарехо.

"Мельгарехо и Ханни - футболисты, которые в ближайшее время уйдут из клуба. Софьян уже перебрался в "Аль-Гарафу", - сказал Кононов.

Напомним, что 28-летний Мельгарехо перебрался в "Спартак" в 2016 году. За это время он провел 98 игр, в которых отметился 16 голами и 11 ассистами.

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2020 года.

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