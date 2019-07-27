"Бавария" не договаривалась по Вернеру

Карл-Хайнц Ферстер, агент форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, отреагировал на слухи о переходе своего клиента в "Баварию".

"Я был удивлен, когда услышал об этом. Эта информация не правдива", - приводит слова агента Bild.

Контракт Вернера с клубом истекает следующим летом. Ранее интерес к игроку проявлял "Ливерпуль".

В прошлом сезоне на счету Вернера 19 забитых мячей и 8 ассистов в 37 играх.

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