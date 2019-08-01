"Астана" и "Заря" прошли в следующий раунд Лиги Европы

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"Астана" и "Заря" прошли в следующий раунд Лиги Европы

Представляем результаты ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Заря" Украина - "Будучность" Черногория 1:0

Гол: Громов, 32 - 1:0

"Заря": Махарадзе, Вернидуб, Абу-Ханна, Тымчик (Каменюка, 64), Громов (Кабаев, 61), Кочергин (Чайковский, 68), Иванисеня, Чеберко, Лунев, Леднев, Хомченовский.

Первый матч: 3:1   


"Кайрат" Казахстан - "Хапоэль Беэр-Шева" Израиль 1:1

Голы: Дугалич, 40 - 1:0, Дугалич (аг), 63 - 1:1

Первый матч: 0:2


"Астана" Казахстан - "Санта-Колома" Андорра 4:1

Голы: Пи, 7 - 0:1, Сигурйонссон (пен), 24 - 1:1, Томасов, 73 - 2:1, Томасов, 79 - 3:1, Томасов, 90 - 4:1

"Астана": Эрич, Логвиненко, Шомко, Аничич, Постников, Сигурйонссон (Муртазаев, 63), Маевский, Ротарю, Рукавина, Янга (Перцух, 89), Мубеле (Томасов, 60).

Первый матч: 0:0

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