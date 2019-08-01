"Милан" согласовал контракт с футболистом "Атлетико"

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"Милан" согласовал контракт с футболистом "Атлетико"

Вингер "Атлетико" Анхель Корреа может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб согласовал с 24-летнем игроком пятилетнее соглашение, по которому он будет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что "россонери" может заплатить за аргентинца 50 миллионов евро плюс 7 миллионов в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Корреа пять голов и пять ассистов в 49 играх.

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