На матче Лиги Европы арбитру в голову попала петарда

Ирландский арбитр Арнольд Хантер пострадал на матче Лиги Европы.

Эпизод случился на игре между "КСУ Крайова" и "Гонведом". На 120-й минуте матча в голову судьи попала петарда.

BREAKING: Ref hit by a flare im the 120th minute of the game between Craiova and Honved in the Europa League! Doesn't look good at all!!! pic.twitter.com/CgINB4D9Eo — Emanuel Roşu (@Emishor) 1 августа 2019 г.

Матч был прерван на 25 минут для оказания помощи. Позже игра была возобновлена, однако Хантер не смог продолжить работу.

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