На матче Лиги Европы арбитру в голову попала петарда

Ирландский арбитр Арнольд Хантер пострадал на матче Лиги Европы.

Эпизод случился на игре между "КСУ Крайова" и "Гонведом". На 120-й минуте матча в голову судьи попала петарда.

BREAKING: Ref hit by a flare im the 120th minute of the game between Craiova and Honved in the Europa League! Doesn't look good at all!!! pic.twitter.com/CgINB4D9Eo