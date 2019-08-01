На матче Лиги Европы арбитру в голову попала петарда

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На матче Лиги Европы арбитру в голову попала петарда

Ирландский арбитр Арнольд Хантер пострадал на матче Лиги Европы.

Эпизод случился на игре между "КСУ Крайова" и "Гонведом". На 120-й минуте матча в голову судьи попала петарда.

Матч был прерван на 25 минут для оказания помощи. Позже игра была возобновлена, однако Хантер не смог продолжить работу.

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