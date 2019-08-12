Луческу может вернуться в РПЛ

Румынский тренер Мирча Луческу может возглавить клуб РПЛ.

Сообщается, что Луческу может сменить Дмитрия Хохлова на посту тренера московского "Динамо". Хохлов возглавляет "Динамо" с осени 2017 года.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, в которой он работал с 2017 по 2019 года.

Напомним, что с 2016 по 2017 год Луческу тренировал "Зенит", который под его руководством выиграл Суперкубок России.

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