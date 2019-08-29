Семин прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Чемпионов

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о жеребьевке Лиги Чемпионов.

Напомним, что "железнодорожники" попали в группу к "Ювентусу", "Атлетико" и "Байеру".

"У нас очень жесткая группа. Но против сильного соперника растет мотивация и еще больше фанатов будут нас поддерживать. Мы определенно аутсайдеры, но попытаемся преподнести сюрпризы", - заявил Семин.

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