"Карпаты" расторгли соглашение с уругвайским футболистом за то, что он избил игрока молодежки
"Карпаты" расторгли соглашение с хавбеком Кевином Мендесом.
Сообщается, что уругвайский игрок неоднократно нарушал дисциплину и запустил свою физическую форму, за что был переведен в дубль.
21 августа во время тренировки он грубо сфолил против футболиста молодежного состава. После того, как игроку оказали помощь, он спросил у Мендеса в чем дело. Однако уругваец ударил его по лицу.
"Карпаты" приобрели Мендеса у "Ромы" в 2018 году. В прошлом сезоне на его счету одна голевая передача в 15 играх.
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