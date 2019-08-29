"Карпаты" расторгли соглашение с уругвайским футболистом за то, что он избил игрока молодежки

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"Карпаты" расторгли соглашение с уругвайским футболистом за то, что он избил игрока молодежки

"Карпаты" расторгли соглашение с хавбеком Кевином Мендесом.

Сообщается, что уругвайский игрок неоднократно нарушал дисциплину и запустил свою физическую форму, за что был переведен в дубль.

21 августа во время тренировки он грубо сфолил против футболиста молодежного состава. После того, как игроку оказали помощь, он спросил у Мендеса в чем дело. Однако уругваец ударил его по лицу.

"Карпаты" приобрели Мендеса у "Ромы" в 2018 году. В прошлом сезоне на его счету одна голевая передача в 15 играх.

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