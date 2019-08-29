Лига Европы: "Эспаньол" выбил "Зарю", БАТЭ не смог пройти "Астану"

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Лига Европы: "Эспаньол" выбил "Зарю", БАТЭ не смог пройти "Астану"

Представляем результаты ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Карабах" Азербайджан - "Линфилд" Северная Ирландия 2:1

Голы: Ромеро, 6 - 1:0, Зубир, 88 - 2:0, Лэйвери, 90 - 2:1

Первый матч: 2:3     


"Рига" Латвия - "Копенгаген" Дания 1:0

Гол: Бризола, 75 - 1:0
 
Первый матч: 1:3


"Заря" Украина - "Эспаньол" Испания 2:2

Голы: Феррейра, 34 - 0:1, Леднев, 54 - 1:1, Варгас, 62 - 1:2, Русин, 78 - 2:2

Первый матч: 1:3


"Мольде" Норвегия - "Партизан" Сербия 1:1

Голы: Джеймс, 72 - 1:0, Милетич, 80 - 1:1

Первый матч: 1:2


"Аполлон" Кипр - ПСВ Голландия 0:4

Голы: Ихаттарен, 72 - 0:1, Митроглу, 76 - 0:2, Мален, 78 - 0:3, Мален, 90 - 0:4

Первый матч: 0:3


ПАОК Греция - "Слован Братислава" Словакия 3:2

Голы: Медведев, 38 - 0:1, Лимниос, 49 - 1:1, Швидерски, 50 - 2:1, Вернон, 61 - 2:2, Яннулис, 87 - 3:2

Первый матч: 0:1


БАТЭ Беларусь - "Астана" Казахстан 2:0

Голы: Скавыш, 6 - 1:0, Яблонский, 85 - 2:0

Первый матч: 0:3


"Бней-Иегуда" Израиль - "Мальме" Швеция 0:1

Гол: Молинс, 7 - 0:1
 
Первый матч: 0:3


АИК Швеция - "Селтик" Шотландия 1:4

Голы: Форрест, 17 - 0:1, Ларссон (пен), 33 - 1:1, Линнер (аг), 34 - 1:2, Жюльен, 87 - 1:3, Морган, 90 - 1:4
 
Первый матч: 0:2

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