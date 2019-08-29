Лига Европы: "Эспаньол" выбил "Зарю", БАТЭ не смог пройти "Астану"
Представляем результаты ответных матчей 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Карабах" Азербайджан - "Линфилд" Северная Ирландия 2:1
Голы: Ромеро, 6 - 1:0, Зубир, 88 - 2:0, Лэйвери, 90 - 2:1
Первый матч: 2:3
"Рига" Латвия - "Копенгаген" Дания 1:0
Гол: Бризола, 75 - 1:0
Первый матч: 1:3
"Заря" Украина - "Эспаньол" Испания 2:2
Голы: Феррейра, 34 - 0:1, Леднев, 54 - 1:1, Варгас, 62 - 1:2, Русин, 78 - 2:2
Первый матч: 1:3
"Мольде" Норвегия - "Партизан" Сербия 1:1
Голы: Джеймс, 72 - 1:0, Милетич, 80 - 1:1
Первый матч: 1:2
"Аполлон" Кипр - ПСВ Голландия 0:4
Голы: Ихаттарен, 72 - 0:1, Митроглу, 76 - 0:2, Мален, 78 - 0:3, Мален, 90 - 0:4
Первый матч: 0:3
ПАОК Греция - "Слован Братислава" Словакия 3:2
Голы: Медведев, 38 - 0:1, Лимниос, 49 - 1:1, Швидерски, 50 - 2:1, Вернон, 61 - 2:2, Яннулис, 87 - 3:2
Первый матч: 0:1
БАТЭ Беларусь - "Астана" Казахстан 2:0
Голы: Скавыш, 6 - 1:0, Яблонский, 85 - 2:0
Первый матч: 0:3
"Бней-Иегуда" Израиль - "Мальме" Швеция 0:1
Гол: Молинс, 7 - 0:1
Первый матч: 0:3
АИК Швеция - "Селтик" Шотландия 1:4
Голы: Форрест, 17 - 0:1, Ларссон (пен), 33 - 1:1, Линнер (аг), 34 - 1:2, Жюльен, 87 - 1:3, Морган, 90 - 1:4
Первый матч: 0:2
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0