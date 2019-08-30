Шакири отказался от вызова в сборную Швейцарии

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Шакири отказался от вызова в сборную Швейцарии

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири пропустит ближайшие игры сборной Швейцарии в рамках квалификации к Евро-2020.

Как сообщает официальный сайт Швейцарского футбольного союза, 27-летний футболист не поедет в сборную потому, что хочет сконцентрироваться на выступлениях за "Ливерпуль".

Отметим, что 5 сентября Швейцарии предстоит встретиться с Ирландией, а 8 сентября - с Гибралтаром.

В новом сезоне Шакири провел на поле всего 11 минут в игре за Суперкубок Англии.

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