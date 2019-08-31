"Ювентус" нашел замену травмированному Кьеллини в "Барселоне"

"Ювентус" нацелился на защитника "Барселоны" Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" рассчитывает, что Тодибо укрепит оборону команды после того, как Джорджио Кьеллини выбыл на длительный срок из-за повреждения.

Кроме того, туринцы хотят подписать полузащитника каталонцев Ивана Ракитича.

Ранее сообщалось, что оба футболиста "Барселоны" могли войти в сделку по трансферу Неймара.

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