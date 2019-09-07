Сборная России опубликовала фото в честь всемирного дня бороды

Пресс-служба сборной России сообщила, что сегодня, 7 сентября, отмечается всемирный день бороды.

"Сегодня - Всемирный день бороды! Как думаете, кому из футболистов пойдет борода?" - говорится в заявлении.

Напомним, что вчера сборная России одержала победу над Шотландией (2:1), а уже 9 сентября россиян ожидает игра против Казахстана.

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