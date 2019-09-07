Бартомеу высказался о составе "Барселоны"

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Бартомеу высказался о составе "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о нынешнем составе команды.

"Мы оформили все трансферы, которые задумывали: хавбек, форвард и защитник, подключение Ваге из второй команды и замена голкиперов, так как Силлессен решил уйти.

Сейчас состав намного сильнее, чем в прошлом сезоне. Эрнесто Вальверде принял требования, и многого жду от текущего сезона. Я очень рад, что Рикард Пуч, Карлес Перес и Ансу Фати привлекаются к первой команде и тренер дает им игровое время. Они многому научатся у лучших", - приводит слова Бартомеу сайт клуба.

Напомним, что минувшим летом каталонцы приобрели Нету, Хуана Фирпо и Антуана Гризманна.

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