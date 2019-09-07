Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу

В матче отборочного раунда Евро-2020 сборная Косово одолела Чехию.

Отметим, что Косово возглавил группу А. Сборная Англии идет на втором месте и отстает на 2 очка. При этом, у "трех львов" две игры в запасе.

Косово - Чехия 2:1

Голы: Шик, 16 - 0:1, Мурики, 20 - 1:1, Войвода, 66 - 2:1

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Войвода, Воца, Целина, Халими (Рашкай, 87), Жегрова (Муслия, 56), Хадерджонай, Мурики, Рашани (Бериша, 51).

Чехия: Вацлик, Боржил, Сухи, Челюстка, Кадержабек, Дарида, Янкто, Соучек, Крал (Гушбауэр, 72), Масопуст (Долежал, 80), Шик (Крменчик, 61).

Предупреждения: Мурики (15), Челюстка (18), Масопуст (77).

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