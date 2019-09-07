Ндомбеле сравнил АПЛ и Лигу 1

Новичок "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле сравнил между собой АПЛ и французскую Лигу 1.

"Тоттенхэм" и "Лион" особо не отличаются. Обе команды предпочитают владеть мячом. Разница между АПЛ и Лигой 1 заключается в скорости. В Англии быстрый футбол. Игроки все время мчатся вперед, а во Франции во время матча случается затишье", - приводит слова Ндомбеле твиттер клуба.

Напомним, что "шпоры" приобрели футболиста минувшим летом за 60 миллионов евро.

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