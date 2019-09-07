Линекер сделал выбор между сексом и голами за сборную Англии
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер остался доволен игрой "трех львов" в матче с Болгарией (4:0).
Журналист спросил Линекера "Лучше, чем секс?". На что тот ответил: "Забивать за сборную всегда лучше. Ведь сексом может заниматься кто угодно".
Напомним, что Линекер выступал за Англию с 1984 по 1992 год. За это время он забил 48 голов и занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров сборной.
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