Умтити получил травму в расположении сборной

Защитник сборной Франции Самюэль Умтити пропустил матч с Албанией (4:1) из-за повреждения.

Как сообщает L’Equipe, футболист "Барселоны" травмировал ногу на тренировке и рискует пропустить игру с Андоррой, которая состоится 10 сентября.

Напомним, что Умтити был вызван в сборную вместо травмированного Эмерика Ляпорта.

В прошлом сезоне Умтити страдал от проблем с коленом. Игрок пропустил часть сезона и потерял место в стартовом составе.

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