Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА

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Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей карьере.

"Почему не ухожу из ЦСКА? Старый уже дядя Игорь, 33 года, никому не нужен уже. Есть футболисты, желающие выступать в Европе, однако мой приоритет - ЦСКА.

Были предложения от других клубов, но до меня не доходили. На руках предложений не было, а были ли у клуба не знаю", - заявил Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за первую команду "армейцев" с 2002 года.

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