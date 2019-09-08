Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о своей карьере.
"Почему не ухожу из ЦСКА? Старый уже дядя Игорь, 33 года, никому не нужен уже. Есть футболисты, желающие выступать в Европе, однако мой приоритет - ЦСКА.
Были предложения от других клубов, но до меня не доходили. На руках предложений не было, а были ли у клуба не знаю", - заявил Акинфеев.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за первую команду "армейцев" с 2002 года.
Читайте также: Акинфеев совершил трогательный поступок для юного болельщика с ограниченными возможностями здоровья. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
-
"Уотфорд" объявил имя нового тренера
-
Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
-
"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
-
Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу
Лента новостей
-
Президент "Гремио": "Ливерпуль" - это команда, которую мы можем обыграть"
-
Состоялось первое в истории женское Эль Класико
-
Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА
-
Умтити получил травму в расположении сборной
-
Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию
-
Молодой игрок "Барселоны" Фати определился со сборной, за которую будет выступать
-
Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
-
"Реал" вернет Себальоса по окончании сезона
-
Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч с Францией пока не прозвучит их гимн
-
1
Линекер сделал выбор между сексом и голами за сборную Англии
-
1
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
-
Ндомбеле сравнил АПЛ и Лигу 1
-
"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
-
"Уотфорд" объявил имя нового тренера
-
Суарес имеет шансы сыграть с "Валенсией"
-
"Уотфорд" уволил главного тренера
-
Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
-
2
Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара
-
"Локомотив" прокомментировал травму Чорлуки
-
"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4