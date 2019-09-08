Состоялось первое в истории женское Эль Класико

В субботу, 7 сентября, женская команда "Барселоны" сыграла с "Таконой".

Напомним, что "Такона" - женская команда мадридского "Реала", которая появилась только в этом сезоне.

Первое в истории женское Эль Класико завершилось победой каталонского клуба со счетом 9:1.

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