Главные новости дня: 7 сентября

Теги англияпортугалияукраинасамуэль это'оартём дзюба

Главные новости дня: 7 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 сентября.

Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах.

Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию.

Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу.

Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры.

Жозеп Бартомеу не верит, что Лионель Месси может уйти из "Барселоны".

Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат".

Артем Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России.

"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Карлеса Пуйоля.

Криштиану Роналду - самый быстрый нападающий Серии А в этом сезоне.

Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию

Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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