Главные новости дня: 7 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 сентября.

Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах.

Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию.

Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу.

Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры.

Жозеп Бартомеу не верит, что Лионель Месси может уйти из "Барселоны".

Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат".

Артем Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России.

"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Карлеса Пуйоля.

Криштиану Роналду - самый быстрый нападающий Серии А в этом сезоне.

Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара.

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