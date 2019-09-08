Главные новости дня: 7 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 7 сентября.
Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах.
Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию.
Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу.
Самуэль Это’О объявил о завершении карьеры.
Жозеп Бартомеу не верит, что Лионель Месси может уйти из "Барселоны".
Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение перейти в "Ахмат".
Артем Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории сборной России.
"Барселона" ведёт переговоры о возвращении в клуб Карлеса Пуйоля.
Криштиану Роналду - самый быстрый нападающий Серии А в этом сезоне.
Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
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"Уотфорд" объявил имя нового тренера
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Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
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"Реал" подпишет Фернандеша предстоящей зимой
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Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу
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Главные новости дня: 7 сентября
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Президент "Гремио": "Ливерпуль" - это команда, которую мы можем обыграть"
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1
Состоялось первое в истории женское Эль Класико
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Акинфеев объяснил, почему он не покидает ЦСКА
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Умтити получил травму в расположении сборной
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Квалификация Евро-2020: Португалия в результативном матче одолела Сербию, Франция разгромила Албанию
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Молодой игрок "Барселоны" Фати определился со сборной, за которую будет выступать
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Гризманн впервые не реализовал пенальти за сборную Франции
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"Реал" вернет Себальоса по окончании сезона
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Футболисты сборной Албании отказывались начинать матч с Францией пока не прозвучит их гимн
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1
Линекер сделал выбор между сексом и голами за сборную Англии
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1
Киевское "Динамо" незаконно тратило деньги УЕФА, выделенные на развитие украинского футбола
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Ндомбеле сравнил АПЛ и Лигу 1
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"Ювентус" готовит новый контракт для Куадрадо
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"Уотфорд" объявил имя нового тренера
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Суарес имеет шансы сыграть с "Валенсией"
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"Уотфорд" уволил главного тренера
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Квалификация Евро-2020: Англия, Украина и Исландия добились крупных побед в своих матчах
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2
Некоторые футболисты "Барселоны" хотели скинуться деньгами на трансфер Неймара
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"Локомотив" прокомментировал травму Чорлуки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1