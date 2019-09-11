"Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой

Спортивный директор "Барселоны" Хавьер Бордас сообщил, что клуб вернется к трансферу форварда ПСЖ Неймара.

"Мы сделаем все возможное для возвращения Неймара. Он - главная цель "Барселоны" на следующее трансферное окно", - заявил Бордас.

Напомним, что каталонцы пытались подписать Неймара минувшим летом, однако не смогли договориться с ПСЖ.

Парижане оценили бразильца в 150 миллионов евро плюс Жан-Клер Тодибо и Иван Ракитич, а также аренда Усмана Дембеле.

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