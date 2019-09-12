Это'О высоко отозвался о Моуринью
Экс-игрок сборной Камеруна Самуэль Это'О лестно отозвался о Жозе Моуринью.
Напомним, что камерунец и португалец знакомы по совместной работе в "Интере" и "Челси".
"Я уже много раз говорил, но скажу еще раз, Моуринью - один из лучших людей в мировом футболе. Когда я рассказал о завершении карьеры, он первым прислал мне сообщение. Все футболисты бились за него", - приводит слова Это'О Sport.es.
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|1
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