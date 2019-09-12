Месси: "Дембеле нужно стать профессиональнее"

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Месси: "Дембеле нужно стать профессиональнее"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о партнере по команде Усмане Дембеле.

"Он очень талантливый игрок и его ждет важный год для того, чтобы вырасти и оправдать надежды болельщиков. Ему нужно стать профессиональнее. Он должен только об этом думать и тогда он сможет добиться успеха в "Барселоне".

Я надеюсь, что он будет избегать травм в дальнейшем. Мы не смогли рассчитывать на него в важном отрезке прошлого сезона. Надеюсь, в этом сезоне все будет по другому и он сможет продемонстрировать свой уровень игры", - приводит слова Месси Sport.es.

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