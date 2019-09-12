Ван дер Сар исключил возвращение в "Манчестер Юнайтед"

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Ван дер Сар исключил возвращение в "Манчестер Юнайтед"

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар исключил свое возвращение в "Манчестер Юнайтед".

"Нет, я не собираюсь в "МЮ". Я полностью сконцентрирован на своей работе в "Аяксе". Мы провели великолепный сезон и хотим, чтобы клуб всегда находился на таком высоком уровне", - приводит слова ван дер Сара Goal.com.

Напомним, что ван дер Сар защищал цвета "красных дьяволов" с 2005 по 2011 год.

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