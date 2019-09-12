Крал провел первую тренировке в "Спартаке"

Теги спартак москваалекс крал

Крал провел первую тренировке в "Спартаке"

"Спартак" выложил в сети видео, на котором показаны фрагменты с первой тренировки Алекса Крала.

Напомним, что трансфер 21-летнего чешского игрока обошелся "красно-белым" в 12 миллионов евро. С футболистом был подписано пятилетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что Крал может дебютировать за "Спартак" в игре против "Урала", которая состоится 14 сентября.

Читайте также: Аршавин рассказал, что думает о подписании "Спартаком" Крала. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

"Не было бы у тебя ствола. Лёг бы тут!": Алиев угрожал полицейскому, который остановил его автомобиль

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов