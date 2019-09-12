Крал провел первую тренировке в "Спартаке"

"Спартак" выложил в сети видео, на котором показаны фрагменты с первой тренировки Алекса Крала.

Напомним, что трансфер 21-летнего чешского игрока обошелся "красно-белым" в 12 миллионов евро. С футболистом был подписано пятилетнее соглашение.

Ранее сообщалось, что Крал может дебютировать за "Спартак" в игре против "Урала", которая состоится 14 сентября.

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