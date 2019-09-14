"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ

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"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ

В рамках 5-го тура АПЛ "Норвич" одержал победу над "Манчестер Сити".

Таким образом, "горожане" остались на втором месте и теперь отстают от "Ливерпуля" на 5 очков.

"Норвич" - "Манчестер Сити" 3:2

Голы: Маклин, 18 - 1:0, Кэнтуэлл, 28 - 2:0, Агуэро, 45 - 2:1, Пукки, 50 - 3:1, Родри Эрнандес, 88 - 3:2

"Норвич": Крул, Годфри, Байрэм, Льюис, Амаду, Кэнтуэлл, Маклин, Штиперманн (Србены, 89), Тетти, Буэндиа (Дрмич, 83), Пукки.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Отаменди, Стоунз, Уокер, Родри Эрнандес, Сильва (Габриэл Жезус, 57), Бернарду Силва (Марез, 73), Гюндоган (де Брюйне, 57), Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Байрэм (45), Маклин (64), Бернарду Силва (69), Кэнтуэлл (87).

Читайте также: "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" добыли победы в пятом туре АПЛ. | http://soccernews.ru
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