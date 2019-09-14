"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ
В рамках 5-го тура АПЛ "Норвич" одержал победу над "Манчестер Сити".
Таким образом, "горожане" остались на втором месте и теперь отстают от "Ливерпуля" на 5 очков.
"Норвич" - "Манчестер Сити" 3:2
Голы: Маклин, 18 - 1:0, Кэнтуэлл, 28 - 2:0, Агуэро, 45 - 2:1, Пукки, 50 - 3:1, Родри Эрнандес, 88 - 3:2
"Норвич": Крул, Годфри, Байрэм, Льюис, Амаду, Кэнтуэлл, Маклин, Штиперманн (Србены, 89), Тетти, Буэндиа (Дрмич, 83), Пукки.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Зинченко, Отаменди, Стоунз, Уокер, Родри Эрнандес, Сильва (Габриэл Жезус, 57), Бернарду Силва (Марез, 73), Гюндоган (де Брюйне, 57), Стерлинг, Агуэро.
Предупреждения: Байрэм (45), Маклин (64), Бернарду Силва (69), Кэнтуэлл (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1