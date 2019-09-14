"Бенфика" одержала победу над "Жил Висенте"
В 5-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" обыграла "Жил Висенте".
Теперь "орлы" занимают второе место и отстают лидирующего "Фамаликао" на одно очко.
"Бенфика" - "Жил Висенте" 2:0
Голы: Ногейра (аг), 45 - 1:0, Пицци, 53 - 2:0
"Порту" проведет свой матч против "Портимоненсе" завтра, 15 сентября.
Читайте также: "Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" разгромила "Валенсию" и поднялась в топ-4 Примеры
-
"Интер" минимально переиграл "Удинезе"
-
"Бенфика" одержала победу над "Жил Висенте"
-
1
Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"
-
"Бордо" одолел "Метц" и другие результаты 5-го тура Лиги 1
-
"Наполи" - "Сампдория" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Неймар отреагировал на свист и оскорбления фанатов
-
"Локомотив" теряет второго Миранчука
-
Неймар был освистан болельщиками перед матчем со "Страсбуром"
-
"Барселона" - "Валенсия": видеотрансляция центрального матча 4-го тура Примеры
-
"Атлетико" уступил "Реал Сосьедаду"
-
"РБ Лейпциг" и "Бавария" не смогли выявить победителя
-
"Манчестер Сити" проиграл "Норвичу" в пятом туре АПЛ
-
"Наполи" одержал победу над "Сампдорией"
-
"Локомотив" переиграл "Сочи" в матче РПЛ
-
Стала известна реакция руководства "Спартака" на поражение от "Урала"
-
Неймар принес ПСЖ победу над "Страсбуром"
-
"Леганес" - "Вильярреал" - 0:3 (видеообзор матча Примеры)
-
"Фиорентина" - "Ювентус" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
-
Кокорин перед возвращением в "Зенит" может подписать контракт с другим клубом РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|4
|10
|2
|Боавишта
|4
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Морейренсе ФК
|4
|7
|5
|Порту
|3
|6
|6
|Бенфика
|3
|6
|7
|Рио Аве
|3
|6
|8
|Брага
|3
|4
|9
|КД Тондела
|3
|4
|10
|Санта-Клара
|3
|4
|11
|Маритиму
|4
|4
|12
|Жил Висенте
|3
|4
|13
|Портимоненсе
|4
|4
|14
|Дешпортиво Авеш
|4
|3
|15
|Витория Гимарайнш
|2
|2
|16
|Белененсиш
|4
|2
|17
|Витория Сетубал
|3
|2
|18
|Пасуш де Феррейра
|4
|1