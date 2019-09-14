"Бенфика" одержала победу над "Жил Висенте"

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"Бенфика" одержала победу над "Жил Висенте"

В 5-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" обыграла "Жил Висенте".

Теперь "орлы" занимают второе место и отстают лидирующего "Фамаликао" на одно очко.

"Бенфика" - "Жил Висенте" 2:0

Голы: Ногейра (аг), 45 - 1:0, Пицци, 53 - 2:0

"Порту" проведет свой матч против "Портимоненсе" завтра, 15 сентября.

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5 Порту Порту 3 6
6 Бенфика Бенфика 3 6
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