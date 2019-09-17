Леонардо: "Неймар совершил ошибки, однако пора прекратить эти разговоры"

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Леонардо: "Неймар совершил ошибки, однако пора прекратить эти разговоры"

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что пора поставить точку в разговорах о Неймаре.

"Все понимали эту ситуацию. Неймар совершил ошибки, однако пора прекратить эти разговоры. С того времени Неймар возобновил тренировки с командой и прекрасно себя вел.

Он молча играл со "Страсбуром". Честно вел общение. Былые проблемы уже решены и сейчас Неймар футболист ПСЖ", - приводит слова Леонардо AS.

Напомним, что минувшим летом Неймар хотел вернуться в "Барселону", но клуб не смог договориться об его трансфере.

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