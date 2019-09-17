"Реал" нацелился на лучшего бомбардира "Челси" в этом сезоне

Форвард "Челси" Тэмми Абрахам попал в сферу интересов "Реала".

По сведениям испанской прессы, за прогрессом 21-летнего футболиста лично следит президент "сливочных" Флорентино Перес.

В этом сезоне АПЛ Абрахам сыграл 5 матчей и отметился 7 забитыми мячами.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

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