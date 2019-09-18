Стало известно, сколько пропустит Альба из-за травмы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба травмировался в игре Лиги Чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:0).

Как сообщает Marca, у 30-летнего испанца повреждение задней поверхности бедра, из-за которого он пропустит около двух недель.

Таким образом, Альба точно пропустит матчи Примеры против "Гранады", "Вильярреала" и "Хетафе", а также, скорее всего, матч Лиги Чемпионов с "Интером".

В текущем сезоне Альба провел 5 матчей, в которых забил один гол.

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