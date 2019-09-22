Киммих прокомментировал словесную перепалку между Нойером и тер Штегеном

Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал ситуацию с вратарями сборной Германии Мануэлем Нойером и Марк-Андре тер Штегеном.

Напомним, что голкипер "Барселоны" в одном из интервью намекнул на то, что хотел бы занять место основного вратаря сборной.

"Тер Штеген не сказал ничего плохого. Я его понимаю, он расстроен. Тер Штеген не делал выпадов в адрес Нойера. Без сомнений, Мануэль должен защищать ворота сборной", - приводит слова Киммиха A Bola.

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