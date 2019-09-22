Киммих прокомментировал словесную перепалку между Нойером и тер Штегеном
Хавбек "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал ситуацию с вратарями сборной Германии Мануэлем Нойером и Марк-Андре тер Штегеном.
Напомним, что голкипер "Барселоны" в одном из интервью намекнул на то, что хотел бы занять место основного вратаря сборной.
"Тер Штеген не сказал ничего плохого. Я его понимаю, он расстроен. Тер Штеген не делал выпадов в адрес Нойера. Без сомнений, Мануэль должен защищать ворота сборной", - приводит слова Киммиха A Bola.
Читайте также: Лев высказался о ситуации с голкиперами сборной Германии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В топ-5 чемпионатах Европы осталось всего два клуба, которые выиграли все матчи в текущем сезоне
-
"Севилья" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры
-
ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
-
Гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть "Манчестер Юнайтед", "Вулверхэмптон" вырвал ничью в матче с "Кристал Пэлас"
Лента новостей
-
"Лацио" обыграл "Парму" в матче Серии А
-
"Сассуоло" - СПАЛ - 3:0, "Сампдория" - "Торино" - 1:0 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Валенсия" - "Леганес" - 1:1, "Атлетик" - "Алавес" - 2:0 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Динамо" определилось с заменой для Хохлова
-
Ширер: "Уотфорд" должен вернуть своим фанатам деньги за билет"
-
Чалов обогнал Жо в списке бомбардиров ЦСКА
-
Гончаренко прокомментировал победу над "Краснодаром"
-
Киммих прокомментировал словесную перепалку между Нойером и тер Штегеном
-
Моуринью: "Де Хеа не сможет перейти в большинство топ-клубов"
-
В топ-5 чемпионатах Европы осталось всего два клуба, которые выиграли все матчи в текущем сезоне
-
3
"Севилья" - "Реал": видеотрансляция матча Примеры
-
"Атлетик" уверенно обыграл "Алавес"
-
"Аталанта" вырвала ничью в матче с "Фиорентиной"
-
Дортмундская "Боруссия" на последних минутах упустила победу над "Айнтрахтом"
-
ЦСКА чуть не растратил преимущество в три гола, однако добыл победу над "Краснодаром"
-
Нойер намерен продлить соглашение с "Баварией"
-
"Болонья" - "Рома" - 1:2, "Лечче" - "Наполи" - 1:4 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"
-
"Байер" назвал "Манчестер Юнайтед" стоимость Хавертца
-
"Анжер" разобрался со "Сент-Этьеном" и сравнялся по очкам с ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0