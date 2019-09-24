"Милан" отказался от покупки Абрахама минувшим летом

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"Милан" отказался от покупки Абрахама минувшим летом

Прошедшим летом "Милан" проявлял интерес к форварду "Челси" Тэмми Абрахаму.

По сведениям Tuttomercatoweb, "россонери" отказались от трансфера, так как решили, что у 22-летнего футболиста мало опыта игры на высоком уровне.

В текущем сезоне Абрахам провел 8 матчей, в которых отметился 7 голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Англии заинтересован в вызове футболиста на ближайшие матчи.

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