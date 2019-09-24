"Милан" отказался от покупки Абрахама минувшим летом
Прошедшим летом "Милан" проявлял интерес к форварду "Челси" Тэмми Абрахаму.
По сведениям Tuttomercatoweb, "россонери" отказались от трансфера, так как решили, что у 22-летнего футболиста мало опыта игры на высоком уровне.
В текущем сезоне Абрахам провел 8 матчей, в которых отметился 7 голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной Англии заинтересован в вызове футболиста на ближайшие матчи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|4
|12
|2
|Ювентус
|4
|10
|3
|Наполи
|4
|9
|4
|Рома
|4
|8
|5
|Лацио
|4
|7
|6
|Аталанта
|4
|7
|7
|Болонья
|4
|7
|8
|Сассуоло
|4
|6
|9
|Кальяри
|4
|6
|10
|Торино
|4
|6
|11
|Брешия
|4
|6
|12
|Милан
|4
|6
|13
|Хеллас Верона
|4
|4
|14
|Дженоа
|4
|4
|15
|Парма
|4
|3
|16
|Удинезе
|4
|3
|17
|СПАЛ
|4
|3
|18
|Лечче
|4
|3
|19
|Сампдория
|4
|3
|20
|Фиорентина
|4
|2