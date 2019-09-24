Клопп: "Когда я начинаю кричать, то похож на серийного убийцу, а Гвардиола выглядит идеально"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о своем поведении во время игры против "Манчестер Сити" (2:0).

"Я не думаю о том, как я выгляжу на бровке поля. Меня не волнует, что говорят, однако я в курсе, что некоторые думают, что я слишком эмоционален и не похож на тактика. Гвардиола также активно себя ведет, но не так как я. Он лучше выглядит, когда орет. У него всегда идеальная внешность - фигура, костюм, все безупречно.

Когда я начинаю кричать, то похож на серийного убийцу. Я и на маленьких детей смотрю с таким же лицом. Говорю им: "Ты такой миленький". И часто довожу их этим до слез", - приводит слова Клоппа FourFourTwo.

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