Клопп: "Когда я начинаю кричать, то похож на серийного убийцу, а Гвардиола выглядит идеально"

1 Теги ливерпульюрген клоппхосеп гвардиола

Клопп: "Когда я начинаю кричать, то похож на серийного убийцу, а Гвардиола выглядит идеально"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о своем поведении во время игры против "Манчестер Сити" (2:0).

"Я не думаю о том, как я выгляжу на бровке поля. Меня не волнует, что говорят, однако я в курсе, что некоторые думают, что я слишком эмоционален и не похож на тактика. Гвардиола также активно себя ведет, но не так как я. Он лучше выглядит, когда орет. У него всегда идеальная внешность - фигура, костюм, все безупречно.

Когда я начинаю кричать, то похож на серийного убийцу. Я и на маленьких детей смотрю с таким же лицом. Говорю им: "Ты такой миленький". И часто довожу их этим до слез", - приводит слова Клоппа FourFourTwo.

Читайте также: Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Гонит Клоп) Вполне добрым дядькой кажется. Даже когда орет.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы

УЕФА назвала города, которые примут финал Лиги Европы и матч за Суперкубок Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов