"Манчестер Юнайтед" определился с главными целями на зимнее трансферное окно

Теги манчестер юнайтедусман дембелемарио манджукичтрансферы

"Манчестер Юнайтед" определился с главными целями на зимнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать двух нападающих в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sportsmole, "красные дьяволы" нацелились на Марио Манджукича ("Ювентус") и Усмана Дембеле ("Барселона").

Ранее ходили слухи, что Манджукич близок к переезду в Катар. В текущем сезоне 33-летний хорват еще не сыграл ни одного матча.

22-летний Дембеле принял участие всего в одном матче, в ходе которого получил повреждение.

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