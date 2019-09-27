Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored
Известный сайт футбольной статистики WhoScored признал хавбека "Монако" Александра Головина лучшим футболистом минувшего европейского мид-уика.
Российский футболист получил оценку 9.99 за свою игру в матче 7-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы" (3:1), в котором Головин отметился двумя голами и одним ассистом.
Всего в этом сезоне Головин провел 6 игр, однако до матча с "Ниццей" результативных действий с его стороны не было.
Напомним, что благодаря победе "Монако" поднялся на 18-е место.
Читайте также: L’Equipe признал Головина лучшим игроком седьмого тура Лиги 1. | http://soccernews.ru
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