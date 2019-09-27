Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored

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Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored

Известный сайт футбольной статистики WhoScored признал хавбека "Монако" Александра Головина лучшим футболистом минувшего европейского мид-уика.

Российский футболист получил оценку 9.99 за свою игру в матче 7-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы" (3:1), в котором Головин отметился двумя голами и одним ассистом.

Всего в этом сезоне Головин провел 6 игр, однако до матча с "Ниццей" результативных действий с его стороны не было.

Напомним, что благодаря победе "Монако" поднялся на 18-е место.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Отлично!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А Хрыстя назвал его худшим трансфером года

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты перепутал, шизик! _________________________________________________________________________________________________________ Полузащитник сборной России Александр Головин назван худшим трансфером последнего года в Европе по версии Goal.com.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ты опять опозорился, клоун! _________________________________________________________________________________________________________ "С Фредом там другая история. Ему Моур просто тупо не давал играть,но дело не в этом. У нас с тобой есть тоже много вопросов до тех или иных игроков, но Goal является самым крупнейшим и уважаемым в мире онлайн футбольным изданием."

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ахах, тоже вспомнил этот коммент латентного) Тяжело ему наверно с языком как у базарной бабы жить. Наговорит и забудет. Отхватывает наверно, регулярно.

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