Головин - лучший футболист европейского мид-уика по версии WhoScored

Известный сайт футбольной статистики WhoScored признал хавбека "Монако" Александра Головина лучшим футболистом минувшего европейского мид-уика.

Российский футболист получил оценку 9.99 за свою игру в матче 7-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы" (3:1), в котором Головин отметился двумя голами и одним ассистом.

Всего в этом сезоне Головин провел 6 игр, однако до матча с "Ниццей" результативных действий с его стороны не было.

Напомним, что благодаря победе "Монако" поднялся на 18-е место.

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