Сарри не собирается менять игровую схему "Ювентуса"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри не собирается переходить на схему с тремя центральными защитниками.

"При моей тактике сложно играть в три центральных защитника. При такой схеме слабеет поддержка от полузащиты и это недопустимо. У нас проблема в том, что все наши защитники хотят играть справа. Мы продолжаем выяснять, кто из них может играть слева", - приводит слова Сарри Calciomercato.

После 5 туров "Ювентус" имеет 13 очков и занимает второе место в Серии А, уступая "Интеру" на два очка.

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