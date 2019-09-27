"Барселона" теряет Фати

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"Барселона" теряет Фати

Молодой нападающий "Барселоны" Ансу Фати травмировался на тренировке.

Как сообщает твиттер клуба, 16-летний игрок досрочно покинул занятие, так как его беспокоил дискомфорт в сухожилии правого коленного сустава.

Сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако завтрашнюю игру Примеры против "Хетафе" он точно пропустит.

В текущем сезоне Фати принял участие в шести матчах, забил два гола и отдал один ассист.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Дааа, похоже, для Барсы этот сезон будет самым трудным за последние десять лет.

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